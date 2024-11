Locri, professore aggredito dopo i colloqui: denunciato il padre di un suo alunno

Un professore del liceo scientifico "Zaleuco" di Locri è stato malmenato dal padre di un suo alunno il giorno dopo i colloqui scolastici. È quanto si apprende dai Carabinieri della locale compagnia, intervenuti sul posto dopo l'aggressione del docente che, trasportato in ospedale per le cure del caso, ha riportato ferite lievi considerate guairibili in una settimana.

Secondo quanto ricostruito, nel corso dei colloqui il docente avrebbe riferito alla madre del ragazzo di un andamento non positivo a livello di studio. Tanto sarebbe bastato per far presentare, il giorno dopo, il padre del ragazzo presso l'istituto scolastico, dove avrebbe prima parlato con il docente per poi aggredirlo.

L'uomo è stato facilmente identificato dai militari e denunciato a piede libero per lesioni personali.