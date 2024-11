Soccorsi 75 migranti al largo di Malta: nave Emergency in arrivo a Vibo Valentia

L'imbarcazione Life Support di Emergency è attesa nella tarda serata odierna al porto di Vibo Valentia, dove sbarcherà in sicurezza 75 migranti soccorsi al largo delle acque maltesi. Lo rende noto la stessa organizzazione umanitaria, annunciando che dopo essere intervenuta per soccorrere i migranti in territorio sar maltese, ha ricevuto disposizione di sbarcare nel porto calabrese.

"È la prima volta che le autorità competenti assegnano alla Life Support il porto Vibo Valentia" scrive in una nota l'organizzazione. "La nave Sar di Emergency, che opera nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022, sta per concludere la sua 27/a missione e finora ha soccorso un totale di 2.417 persone".

I migranti a bordo della nave sono stati soccorsi in due distinte operazioni di soccorso (una al mattino e l'altra al pomeriggio del 28 novembre scorso): nel primo caso sono state recuperate 38 persone, nel secondo 37, per un totale di 75 migranti di varia nazionalità (Bangladesh, Egitto, Eritrea, Palestina, Pakistan, Siria e Sudan). Sarebbero partiti tutti, in due distinti viaggi, dalle coste libiche.