Tutto pronto per l’open day all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Appuntamenti imperdibili Mercoledì 4 dicembre all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Si parte alle 8:30 con l’open day di Ateneo, che fino alle 14:00 ospiterà attività di promozione e diffusione dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti L’evento che coinvolgerà l’intera comunità dell’Università Mediterranea, si svolgerà presso la Cittadella Universitaria, e prevede la partecipazione di oltre 3.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale, con lezioni interattive, laboratori di didattica innovativa, workshop, seminari tematici e incontri di orientamento trasversale e motivazionale. L'open day proporrà la vita universitaria, con l’interattività tipica delle aule didattiche, ed al contempo presenterà i servizi agli studenti, senza tralasciare le attività culturali, sportive e di intrattenimento che l’Ateneo offre agli studenti.

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 21:00, l’Ateneo apre le proprie porte alla città con la magia del Mediterranea Christmas, un evento gratuito e spettacolare per coinvolgere studenti, famiglie e cittadini, pensato per unire le festività natalizie alle eccellenze accademiche. L’iniziativa sarà l’occasione per esplorare i Dipartimenti e Laboratori dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per conoscere da vicino l’ampia offerta formativa, i progetti innovativi e i numerosi servizi dedicati agli studenti. L’evento Mediterranea Christmas promette un’esperienza unica, ricca di intrattenimento, arte, cultura e sapori, grazie a un programma straordinario che coinvolgerà visitatori di tutte le età. Tra i momenti più attesi:

Esibizione di Chiara Anicito : una performance di grande talento che saprà catturare il cuore del pubblico;

Intrattenimento con Pasquale Caprì e Benvenuto Marra : comicità e simpatia per risate assicurate;

Spazio ritratto con Umberto Giampà : un angolo dedicato all'arte del ritratto, per portare a casa un ricordo speciale;

Artisti di strada : spettacoli di giocoleria, danza e magia, che riempiranno gli spazi di energia e creatività;

Esperienze di cultura immersiva virtuale : un tuffo nel futuro con tecnologie che permettono di esplorare nuovi mondi e prospettive;

Performance musicale con il violinista elettrico Andrea Casta : un'esibizione travolgente che unisce virtuosismo e tecnologia, regalando emozioni uniche;

Degustazioni e show cooking : un tripudio di sapori locali in collaborazione con l'Associazione Pasticceri Reggini e l'Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni ;

E per finirà una Special Guest a sorpresa aggiungerà un tocco esclusivo all'evento;

"Vi aspettiamo il 4 dicembre, al mattino con l’OPEN DAY per scegliere FUTURO ed il pomeriggio con Mediterranea Christmas per celebrare insieme la magia del Natale in un contesto universitario straordinario!" conclude la nota.