Sfonda il guardrail e precipita per trenta metri, morto 82enne

Un 82enne di Simeri Crichi è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in località Serre del piccolo centro sulla costa jonica catanzarese.

Da quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, che hanno ritrovato la vittima, quest’ultima, Giuseppe Quaranta, alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo, sfondando il guardrail e finendo in un precipizio dell’altezza di circa trenta metri.

I militari avevano avviato le ricerche dell’uomo dopo che i familiari, non vedendolo rientrare avevano allertato le forze dell’ordine. Quaranta era infatti uscito di casa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 dicembre, per andare dal carrozziere ma dal quel momento in poi non si erano più avute sue notizie.

I carabinieri, durante le ricerche, hanno poi ritrovato la sua auto in fondo al dirupo facendo intervenire immediatamente anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.