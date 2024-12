Calcio a 5, A2. L’Ecosistem Lamezia si prepara alla trasferta di Bitonto

Dopo il prestigioso pareggio casalingo contro l’ex capolista Audace Monopoli, l’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara per una nuova entusiasmante sfida nel campionato di Futsal Serie A2.

Sabato, gli Orange saranno di scena in Puglia per affrontare il Futsal Bitonto, in una trasferta che si preannuncia particolarmente impegnativa. A darne notizia la società lametina.

"Il Bitonto - continua la nota - squadra solida e ben organizzata, è reduce da una serie di prestazioni convincenti e vanta un roster esperto e ambizioso, tanto da occupare attualmente la seconda posizione in classifica ad un punto dalla capolista. Nonostante ciò, l’Ecosistem arriva a questo appuntamento con il morale alto e la consapevolezza di poter dire la sua anche lontano dal PalaSparti.

Mister Andrea Lombardo, parlando della sfida, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: “Bitonto è una squadra di valore, ma noi stiamo crescendo partita dopo partita. Dovremo essere compatti e cinici, sfruttando le occasioni che riusciremo a creare.”

Per gli Orange sarà fondamentale ripetere le ottime trame di gioco viste nelle ultime uscite, facendo leva anche sul talento del gruppo e sull’entusiasmo che accompagna questa fase della stagione. In trasferta, la squadra ha già dimostrato di poter reggere il confronto con avversari di alto livello, come nel recente pareggio ottenuto contro la Gear a Piazza Armerina.

Il match contro il Futsal Bitonto rappresenta anche un’opportunità per continuare e consolidare il proprio percorso in Serie A2, una categoria che la squadra lametina ha dimostrato di meritare ampiamente.

Appuntamento fissato per sabato pomeriggio in Puglia: gli Orange sono pronti a dare battaglia per portare a casa un risultato positivo e proseguire il cammino con ambizione e determinazione".