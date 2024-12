Nuovo sbarco della Sos Humanity a Reggio Calabria: soccorsi 82 migranti

Foto: Sos Humanity

La nave umanitaria Humanity1 dell'ong Sos Humanity ha nuovamente attraccato nel porto di Reggio Calabria, dove questo pomeriggio ha trasferito 82 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Si tratta di uomini, donne e bambini di varia nazionalità (Bangladesh, Pakistan, Senegal ed Egitto), tra cui due minori non accompagnati.

"Vi erano persone con ipotermia anche grave, qualcuna necessitava di ossigenoterapia iniziale a causa dell'inalazione di acqua di mare. La maggior parte soffriva di disidratazione e lieve ipotermia per aver trascorso due giorni in acqua in condizioni meteorologiche avverse" spiega l'ong in una nota, evidenziando come l'imbarcazione raggiunta fosse "già inclinata da una parte" e di aver dovuto subito attivare "un piano di emergenza sanitaria a causa delle condizioni critiche dei sopravvissuti".

Presso il porto reggino, dove sono state allestite due tensostrutture, sono presenti numerosi volontari oltre alle forze dell'ordine. Dopo le operazioni di fotosegnalazione e di identificazione, saranno svolte le prime visite mediche.