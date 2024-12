Reggio. Al Planetarium Pythagoras l’incontro “La Terra tra Giove e il Sole”

Sabato 7 dicembre il nostro Pianeta si verrà a trovare tra Giove ed il Sole: si verifica una configurazione planetaria, astronomicamente, definita opposizione. Per Giove, questa configurazione si verifica ogni 13 mesi ed il pianeta apparirà più luminoso di qualsiasi altro periodo dell’anno.



Giorno 7, Giove si verrà a trovare nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, brillerà, tra le stelle della costellazione del Toro, con una magnitudine di -2,8 e sarà uno degli oggetti più luminosi nel cielo. Si potrà osservare il pianeta per tutta la notte: ad est dopo il tramonto del Sole e a sud nelle ore centrali della notte.



Per l’occasione, sabato 7 dicembre alle ore 21 al Planetario Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata programmata una serata osservativa con gli strumenti che consentirà al pubblico di osservare le caratteristiche di Giove. Gli occhi potranno essere puntati anche sulla Luna, su Saturno, e certamente sul pianeta Marte, osservabile per quasi tutta la notte nella costellazione del Cancro.

La manifestazione sarà avviata da una conversazione della Professoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario, che illustrerà, per mezzo di una simulazione sotto la cupola, le caratteristiche e le dinamiche orbitali del fenomeno. L’iniziativa si inserisce nel programma del Planetario denominato: “Sotto le stelle di Natale 2024”.

Ingresso libero e gratuito. Non è necessaria la prenotazione.