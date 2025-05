Falcomatà riceve a Palazzo Alvaro gli studenti campioni di Astronomia

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha conferito a Palazzo Alvaro, sette attestati di merito, ad altrettanti giovani studenti reggini, che hanno partecipato con merito e con brillanti risultati agli ultimi Campionati Italiani di Astronomia 2025.

Ricevuti nel salone di rappresentanza ‘Mons. Ferro’, il primo cittadino metropolitano ha consegnato gli attestati a Rachele Pia Matarazzi, dell'Istituto Comprensivo Statale ‘F. Jerace’ di Capoluogo Brogna di Polistena; Gaia Palumbo, del Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo da Vinci’ di Reggio Calabria; Davide Barberi, del Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo da Vinci’ di Reggio Calabria; Ilenia Trunfio, del Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo da Vinci’ di Reggio Calabria; Gabriele Bascià, dell'Istituto Comprensivo Statale ‘Carducci – Vittorino da Feltre’ di Reggio Calabria; Antonio Danaro, dell'Istituto Comprensivo Statale ‘Giovanni XXIII’ di Villa San Giovanni; Raffaello Pio Marino, del Liceo Classico ‘Tommaso Campanella’ di Reggio Calabria.

Un risultato che arriva dalle competizioni nazionali che si sono svolte nei giorni scorsi a Teramo, in Abruzzo, e che premia la preparazione e l’impegno degli studenti reggini, seguiti costantemente dagli insegnanti di riferimento e dallo staff scientifico, guidato dalla professoressa Angela Misiano e dal brillante impegno di tutto lo staff del planetario Pythagoras della Città metropolitana di Reggio Calabria, con il supporto del Settore Cultura e della Funzionaria Anna Maria Franco, anche lei presente all'incontro.



“E’ sempre un piacere incontrare e premiare questi ragazzi che nonostante la loro giovane età dimostrano di essere sicuri e convinti di quello che sarà il loro percorso futuro, quale strada seguire, con lo studio il sacrificio e la costanza. Noi come Città metropolitana abbiamo il dovere di evidenziare questo senso di appartenenza al nostro territorio, e soprattutto evidenziare che il merito alla fine premia sempre”.

Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che ha aggiunto: “In un momento storico nel quale, da tempo, qualcuno pensa che la strada per la realizzazione personale, professionale, lavorativa si possa raggiungere attraverso scorciatoie, noi abbiamo il dovere di guardare a questi ragazzi che possono essere un esempio per i loro coetanei. Quando si parla di costruire la società del domani – ha concluso - questi studenti rappresentano un valore aggiunto per la nostra città, sono figli della nostra terra che oggi abbiamo premiato per i loro meriti ed era giusto fargli capire che il loro percorso è apprezzato dalle Istituzioni”.

Alla cerimonia erano presenti anche i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti e i genitori degli studenti premiati. Quattro di loro, faranno parte della squadra italiana che gareggerà, nei prossimi mesi in Romania e in India alle Olimpiadi internazionali di Astronomia".