Curinga, Vigilfuoco depongono corona ai piedi della Madonna in cima alla Chiesa

Una corona di fiori ai piedi della statua di Maria Santissima Immacolata di Curinga, nel catanzarese è stata deposta nel pomeriggio di oggi da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme insieme al Funzionario Ispettore Antincendio Settimio Grilloni.

Alla presenza del Sindaco del comune Elia Pallaria e di una moltitudine di fedeli, sul sagrato della chiesa, il parroco Don Angelo Cerra, ha benedetto la corona prima che i pompieri la collocassero ai piedi della statua situata, sulla sommità della chiesa.

Momento di grande partecipazione da parte degli abitanti di Curinga che in occasione della cerimonia per i festeggiamenti mariani si sono raccolti nella piazza antistante la chiesa per assistere all'evento. Al termine i cittadini hanno ringraziato i vigili del fuoco regalandogli un quadro raffigurante la Vergine.