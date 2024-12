Neve e ghiaccio sulle strade, mezzi Anas al lavoro nel Cosentino e Crotonese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il personale e i mezzi sgombraneve dell’Anas sono in azione in queste per eseguire le operazioni di pulizia e del piano viabile lungo le tratte interessate dalla presenza di neve e ghiaccio.

Nella giornata di ieri, per esempio, gli interventi hanno interessato il tratto della statale 107 Silana Crotonese tra i comuni di Celico (nel cosentino) e Caccuri (nel crotonese), mentre dalle prime ore di oggi si sta lavorando lungo la statali 660 di Acri e 108Bis Silana di Cariati, tra Parenti e San Giovanni in Fiore, sempre in provincia di Cosenza.

Anas ricorda che fino al 15 aprile 2025 è in vigore l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo e invita gli utenti prima di mettersi alla guida a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici oltre ad informarsi sulle condizioni meteo attese così come, durante il viaggio, aggiornarsi sulle condizioni del traffico e fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.

Per la sicurezza dei viaggiatori tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e di viabilità, insieme all’indicazione di interruzioni e itinerari alternativi, saranno veicolate attraverso i canali istituzionali e social di Anas.