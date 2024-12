Latitanti. Sul sito Europol altri 24 fuggitivi, c’è anche Domenico Bellantoni

Domenico Bellantoni

Il sito web Eu Most Wanted, dell’Europol, si è “arricchito” di nuovi profili di assassini e criminali ricercati per reati gravi. Si tratta di 24 persone, ricercate, macchiatesi di crimini pesanti, come l’omicidio, e che in questo momento sono a piede libero e potrebbero essere addirittura tra noi, ovviamente a nostra insaputa.

Tra questi anche c’è anche Domenico Bellantoni, detto Mburia, 80enne appartenente alla cosca reggina di ‘ndrangheta dei Piromalli, e condannato all’ergastolo. Latitante dal lontano 1971, è ritenuto un killer del clan: il suo curriculum riporta, tra l’altro, il tentato omicidio a colpi di pistola Rocco Malvaso e l’omicidio di Francesco Tocco.

Il sito Eu Most Wanted (https://eumostwanted.eu/) è uno strumento utile ai cittadini per aiutare le forze dell’ordine a rintracciare ed assicurare alla giustizia questi pericolosi criminali.

Dal giorno della sua realizzazione, nel 2016, ha pubblicato 454 profili di fuggitivi; 164 sono quelli arrestati mentre 53 degli arresti sono stati resi possibili proprio grazie alla pubblicazione dei profili sulla piattaforma.

Il portale è gestito dalla rete europea di squadre attive per la ricerca dei latitanti, l’Enfast, European Network of Fugitive Active Search Teams, sostenuta da Europol.

Inviando una segnalazione anonima tramite il sito, si raggiunge la “community”, che è la rete delle forze di polizia all'interno delle squadre nazionali per la ricerca latitanti. Sono disponibili 24 ore su 24 e possono immediatamente intraprendere azioni per individuare e arrestare i ricercati.

I membri dell'Enfast sono tutti specialisti nel rintracciare criminali in fuga sospettati o condannati per reati gravi e soggetti a mandati d'arresto europei.