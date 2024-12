Lattarico, bimbo perde conoscenza mentre gioca a tombola: salvato da Carabiniere

Il Brigadiere Rosario Di Baia

Nella serata di ieri, giovedì 12 dicembre, attorno alle 20, a Lattarico, mentre si stava svolgendo una tombolata natalizia presso la Villetta Comunale, un bambino di tre anni che stava correndo e giocando durante lo svolgersi dell’evento, si è sentito improvvisamente male perdendo conoscenza.

In quel frangente passava in aurto un Carabiniere della Stazione locale, libero dal servizio, che è stato avvisato della situazione da alcuni cittadini allarmati e presenti alla scena.

Immediatamente il militare si è avvicinato alla madre che nel frattempo teneva il piccolo in braccio e, vedendo che lo stesso era privo di conoscenza e non respirava, notando peraltro una retrocessione della lingua, ha preso il bambino, lo ha messo in posizione supina e ha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione, per le quali è abilitato, fino al momento in cui il piccolo, dopo qualche minuto, ha reiaperto gli occhi e ripreso a respirare, seppur affannosamente, per poi fargli assumere la posizione laterale di sicurezza.

Subito dopo il Carabiniere, a bordo della sua vettura, ha portato il nimbo in uno studio medico poco distante per un primo controllo e successivamente con l'ambulanza del 118 il piccolo è stato condotto nell’Ospedale Annunziata di Cosenza dove tuttora si trova ricoverato in osservazione, non versando in pericolo di vita. Il tempestivo intervento del militare ha scongiurato il peggio.