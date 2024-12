Nella Riserva regionale del Vergari prima nidificazione di Cicogna nera Ciconia nigra

Sulla rivista scientifica di ornitologia ALULA - Volume XXXI (2) – 2024, è stata appena pubblicata la nota realizzata dal Gruppo Locale di Conservazione GLC 121 “SILA” - LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) e dalla Riserva Naturale Regionale del Vergari – autori: Gianluca Congi, Emiliano Cistaro & Carmine Lupia - titolo: “Prima nidificazione accertata di Cicogna nera Ciconia nigra nella Riserva Naturale Regionale del Vergari – Mesoraca (provincia di Crotone) – Sud Italia”.

La rivista Alula è una rivista del settore ornitologico, edita dal 1992, da parte della Sropu (Stazione romana osservazione e protezione uccelli). In questo lavoro vengono riportati e analizzati dei dati inediti afferenti alla nidificazione della rara Cicogna nera Ciconia nigra all’interno del territorio della riserva del Vergari, situato alle ultime pendici della Sila crotonese.

Un fatto recente e di particolare interesse in quanto si tratta della prima riproduzione accertata e documentata nell’area protetta regionale del fiume Vergari e, non essendo note altre coppie nidificanti più a Sud, rappresenta ad oggi l’estremo limite meridionale della penisola italiana per la riproduzione della specie.

Il lavoro è scaricabile gratuitamente (QUI) o consultabile online sito della Sropu (QUI).