Articoli di Natale rischiosi: nel crotonese sequestrati oltre 380mila prodotti

In occasione delle festività natalizie, anche la Guardia di Finanza di Crotone ha intensificato i controlli per evitare che finiscano sul mercato, e quindi a casa di ignari consumatori, articoli e prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.

I Baschi Verdi hanno così individuato cinque negozi della provincia che vendevano addobbi ed altri articoli natalizi ritenuti dannosi per l’uomo.

La verifica avviata sui prodotti rinvenuti ha permesso infatti di constatarne che erano difformi rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale: gli stessi non avevano le informazioni indispensabili per il consumatore come ad esempio le precauzioni d’uso, la loro descrizione in lingua italiana ed il nome dell’importatore.

L’apposizione di queste diciture - ricordano i finanzieri - garantisce la consapevolezza della qualità del prodotto e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

Nel corso dell’attività sono stati così sequestrati complessivamente oltre 380 mila articoli, molti dei quali già sugli scaffali e, quindi, in vendita. Fra la merce figura del materiale elettrico ma anche altre decorazioni a tema natalizio, come serie luminose, sfere decorative ed accessori di varia tipologia per l’albero.

I prodotti sono stati pertanto tolti dal mercato mentre i titolari delle imprese ispezionate sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Crotone per l’irrogazione delle sanzioni previste in questi casi, che possono anche arrivare ad oltre 25mila euro.