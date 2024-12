Crotone. Principio d’incendio nel Kursaal, all’interno accampato un senzatetto

Un principio d'incendio è stato domato, questa mattina, dai Vigili del Fuoco di Crotone, intervenuti sul lungomare cittadino a seguito di diverse segnalazioni telefoniche circa un evidente e costante fumo che continuava ad uscire dall'interno dell'ex Kursaal. Un fumo chiaro ed incontrollato, che fuoriusciva da tutti i grandi finestroni ormai rotti dell'ex struttura ricreativa, il cui piano superiore versa in stato di abbandono e degrado da anni.

Il tempestivo intervento dei vigili ha permesso di domare il fuoco, alimentato anche da rifiuti di varia natura ammassati in modo incontrollato sulla pavimentazione. Al piano inferiore della struttura, invece, aveva trovato riparo un senzatetto, che non si sarebbe accorto di nulla. Vista la situazione i Vigili del Fuoco hanno richiesto l'intervento della Polizia, sia per procedere all'identificazione del soggetto che per eventuali rilievi.