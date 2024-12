Prende fuoco una canna fumaria a Sellia Marina: danni alla struttura ma nessun ferito

Attimi di paura ieri sera a Sellia Marina, dove si è sviluppato un violento incendio che ha coinvolto un palazzo di quattro piani in Via Sant'Elena, nel quartiere marinaro. A quando si apprende, il rogo si sarebbe sviluppato all'interno della canna fumaria, all'altezza dell'ultimo appartamento, propagandosi così molto velocemente al tetto (parzialmente in legno) e ad altre coperture.

Fondamentale il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, iniziato grazie all'azione di un vigile fuori servizio che ha avviato le operazioni di spegnimento in attesa dell'arrivo de icolleghi. Nel giro di breve le fiamme sono state controllate e domate, evitando così che si propagassero al resto del tetto ed alla struttura.

Fortunatamente, nonostante i danni, nessuno è rimasto ferito. Il sito è stato messo in sicurezza anche grazie alla rimozione di alcune tegole pericolanti, la struttura non avrebbe subito danni strutturali.