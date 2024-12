Incidente a Catanzaro: auto va fuori strada e si ribalta, ferite due donne

Solo tanta paura e qualche ferita lieve oltre qualche contusione, per due donne protagoniste di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno e mezzo di oggi su viale De Filippis, in direzione di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno constatato come nel sinistro fosse rimasta coinvolta una sola auto, una Suzuki Gran Vitara, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo per ribaltarsi al di là della carreggiata.

Le donne a bordo, una volta estratte dalla vettura, sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il loro successivo trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza la zona e l’auto. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.