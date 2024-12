Sarà un gelido Natale in Calabria, temperature in calo: attese pioggia e neve

L'ondata di intenso maltempo che sta colpendo, in queste ore, un po' tutto il centro-sud è destinata a continuare almeno per altre 24 ore.

Il dipartimento nazionale di Protezione Civile, infatti, ha prolungato l'allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, 24 dicembre, in ben nove regioni, tra cui la Calabria: attese ulteriori piogge e nevicate, ma anche venti forti e gelidi, grandinate e mareggiate sulle coste esposte.

I venti, in particolare, proverranno quasi esclusivamente dai settori settentrionali, e saranno dunque particolarmente freddi: circostanza che provocherà un ulteriore abbassamento delle temperature, assieme a grandinate e piogge sparse e nevicate intense che, in alcune aree, potranno verificarsi già a partire dai 300/500 metri.

In Calabria si attendono nevicate intense a partire dai 500 metri, così come in Basilicata ed in parte di Puglia. L'allerta gialla comprende dunque l'intero Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, gran parte della Sicilia e settori di Marche, Umbria e Lazio.