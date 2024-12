Atti persecutori e tentata rapina a danno dell’ex: un arresto a Cirò Marina

Un trentenne di Cirò Marina è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della locale compagnia, al termine di articolate indagini scaturite dalla denuncia della sua ex compagna, una donna del posto. Questa avrebbe raccontato di come la loro relazione si fosse interrotta nel marzo di quest'anno, trovando però il netto rifiuto da parte dell'uomo, che non accettava la fine della relazione.

In particolare, questo avrebbe iniziato a seguire e pedinare la vittima in ogni suo spostamento, arrivando persino ad aggredirla (sia verbalmente che fisicamente). Documentati anche alcuni casi di ingresso nell'abitazione della vittima, dove l'uomo la aspettava per chiederle conto di alcuni post pubblicati dalla stessa sui social network.

In un ulteriore caso, a seguito di un incontro "per chiarimenti", l'uomo sarebbe andato in escandescenza aggredendo la malcapitata ed arrivando persino a minacciarla di morte con un coltello a serramanico. In un altro episodio invece la vittima sarebbe stata presa ripetutamente a schiaffi nel tentativo di sottrarle il telefono, nel tentativo di privarla dell'accesso ai social network.

Situazione pericolosa, aggravata dal fatto che l'uomo era già stato sottoposto ad ammonimento del Questore per condotte persecutorie. Al termine delle formalità di rito, questo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.