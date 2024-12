Violento frontale nella galleria Sansinato: un ferito grave, tre contusi

Grave incidente stradale, questa sera, all’ingresso della galleria Sansinato, a Catanzaro dove due vetture, una Opel Corsa ed una Kia Picanto, si sono scontrate frontalmente.

Il bilancio dell’impatto è di una persona rimasta ferita in modo molto serio, si tratta del conducente della Kia, mentre altre tre hanno riportato delle contusioni. Tutti i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

La galleria Sansinato è attualmente chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia e rimarrà bloccata fino al termine delle operazioni di soccorso.