Impianti sciistici, a Lorica riapre un’altra pista

Dopo l'annuncio ufficiale di ieri, con l'apertura della seggiovia e della pista Cavaliere, il Comprensorio Sciistico di Lorica è felice di comunicare una nuova e ulteriore apertura. A renderlo noto lo stesso comprensorio.



"Grazie al continuo lavoro dei tecnici - continua la nota - oggi è stato possibile aprire la pista Rientro nella speranza che le condizioni metereologiche possano permettere al più presto la messa in sicurezza anche delle piste Valle dell'Inferno 1 e Valle dell'Inferno 2, che si aggiungeranno all'offerta già disponibile, offrendo così una maggiore disponibilità di percorsi per tutti gli appassionati degli sport invernali.

L'Amministratore Unico, Ernesto Ferraro, e il Direttore di Esercizio, Santo Marazzita, esprimono soddisfazione per l'avanzamento dei lavori e il pronto miglioramento delle condizioni delle piste, nonostante le difficoltà incontrate a causa delle precipitazioni recenti.

"Siamo molto contenti di poter offrire ai nostri visitatori una maggiore varietà di piste, in un'ottica di sempre maggiore qualità dei servizi. Nonostante il maltempo, i nostri tecnici sono stati in grado di accelerare i lavori, consentendo un'apertura di queste due importanti piste", dichiarano Ferraro e Marazzita.

La messa in sicurezza delle piste sta proseguendo in modo incessante, con l’obiettivo di completare il restyling delle restanti aree nei prossimi giorni.

Il Comprensorio Sciistico di Lorica si conferma così pronto ad accogliere tutti gli appassionati di neve, sci e sport invernali, offrendo non solo impianti all'avanguardia, ma anche un paesaggio mozzafiato nell’incantevole altopiano della Sila".