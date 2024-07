Lorica, inaugurato nuovo depuratore. Succurro: “Essenziale per eco sistema”

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha dato notizia dell’inaugurazione, avvenuta oggi, martedì 23 luglio, del depuratore di Lorica, "opportunamente ammodernato – ha precisato – e munito di nuove pompe di sollevamento, proprio in un periodo di forti criticità per la depurazione, non soltanto nel Mezzogiorno".

L’impianto, su cui si è messo mano grazie a un importante finanziamento della Regione Calabria, servirà l’intera comunità di Lorica e dei villaggi circostanti, Rovale, Pino Collito e dintorni.

"Abbiamo realizzato un intervento indispensabile, per tutelare un ambiente e un ecosistema preziosi nel cuore del Parco nazionale della Sila, in un territorio attraversato dal lago Arvo, che diversamente poteva essere fonte di inquinamento. Si tratta, allora, di uno strumento essenziale di ecosostenibilità e di un segnale netto di civiltà" ha evidenziato ancora il primo cittadino.



"A breve – ha anticipato Succurro – inizieremo i lavori per il depuratore di ponte Arvo, grazie a un finanziamento di 1,3 milioni. In più, abbiamo avviato la progettazione pari a 3,5 milioni per collegare, con la rete fognaria, tutta la zona di Garga fino alle Cuturelle, come l’intero quartiere di Palla Palla".

"Queste sono opere indispensabili, per il futuro del territorio e della comunità sangiovannese, per il turismo lento che vogliamo e – ha concluso Succurro – per la cura dell’ambiente".