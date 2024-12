Appartamento in fiamme a Le Castella: salvati i due inquilini ed il loro cane

Attimi di paura questa notte a Le Castella, dove un appartamento sito al quarto piano di un palazzo in Via Eduardo De Filippo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme nel corso della notte. A lanciare l'allarme diversi residenti, che hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme al personale sanitario del 118.

Il tempestivo intervento dei vigili ha permesso di mettere in salvo le due persone che si trovavano all'interno dell'appartamento, che hanno riportato diverse ustioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Dopo i primi accertamenti sul posto, i sanitari li hanno trasferiti all'ospedale di Crotone per le cure del caso. Tratto in salvo anche un cane, rimasto intrappolato dalle fiamme.

Terminata l'operazione di salvataggio, i vigili si sono poi concentrati sul contenimento delle fiamme, domate dopo diverse ore di intervento prima che potessero propagarsi ulteriormente. Terminata la messa in sicurezza del sito, si cerca ora di ricostruire l'accaduto e comprendere la causa scatenante delle fiamme.