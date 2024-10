Crotone, Bmw finisce fuori strada contro il guardrail: feriti i tre ragazzi a bordo

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:25, una Squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta con due mezzi per un incidente stradale in via Nazioni Unite.

All'arrivo sul posto c'era una Bmw, che - per cause in fase di accertamento - è finita fuori strada contro il guardrail. Dentro la vettura si trovavano tre ragazzi del luogo presi in consegna dai sanitari del 118.

I Vigilfuoco, dopo aver accertato l'assenza di altri feriti, hanno messo in sicurezza l'auto e la zona circostante. Per i rilievi del caso presente anche la Polizia.