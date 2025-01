Scontro tra auto e furgone lungo la 106: un ferito a Cirò Marina

Un incidente stradale si è verificato, questa mattina, lungo la Statale 106 nel comune di Cirò Marina, dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificato uno scontro tra un'auto ed un furgone che procedevano in direzioni opposte. Ad avere la peggio l'autista del furgone, che dopo lo scontro si è ribaltato su un lato finendo al centro della carreggiata.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno estratto in sicurezza l'autista che, ferito lievemente, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 prontamente giunto sul posto. Illeso, invece, il conducente dell'automobile. Il mezzo invece è stato rimosso dalla strada con l'ausilio di un'autogrù. Presenti anche, per i rilievi del caso, Polizia e Carabinieri assieme a squadre dell'Anas per gestire in sicurezza il traffico.