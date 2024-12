Ancora un incidente sulla Statale 107: due feriti lievi poco fuori Crotone

Due persone sono rimaste lievemente ferite a seguito di un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio odierno poco fuori Crotone, in località Carpentieri. Le due auto - una Fiat 500 ed una Ford Fiesta - per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrate mentre procedevano in direzione opposta lunga la Strada Statale 107.

Ad avere la peggio la 500, che a seguito dell'impatto si è capovolta su se stessa. Fortunatamente entrambi i conducenti non hanno riportato gravi ferite, e dopo il primo intervento del personale sanitario sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti. Presenti anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, assieme a squadre dell'Anas per la messa in sicurezza.