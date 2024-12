Si ribalta col muletto e rimane schiacciato: morto 52enne di Isola Capo Rizzuto

Non c'è stato nulla da fare per Gianpaolo Giordano, cinquantaduenne originario di Isola Capo Rizzuto da tempo residente nelle Marche, che era tornato nella sua città natale per trascorrere le festività. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente mortale mentre era alla guida di un muletto, che si sarebbe improvvisamente ribaltato.

Il tragico episodio si è verificato questa mattina, attorno alle 7:10, in località Villaggio San Francesco tra Isola Capo Rizzuto e la frazione di Le Castella. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato al di sotto del mezzo di lavoro, morendo - a quanto si apprende - sul colpo.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e di recupero del corpo, assieme alle forze dell'ordine per i rilievi del caso.