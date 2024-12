Strongoli: auto finisce su un fianco, donna estratta dall’abitacolo

Questa mattina, intorno alle 11:30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in contrada Monaco, nel territorio di Strongoli.

Il sinistro ha interessato una sola vettura, una Fiat Punto SX, che per cause da accertare si è capovolta su un lato finendo fuoristrada in un canale di scolo.

L’intervento dei vigilfuoco è servito per estrarre una donna di 62 anni, di Strongoli, che alla guida della vettura, dopo l’incidente, non riusciva ad uscire dall’abitacolo, vista anche la posizione dell’auto.

Una volta liberata la malcapitata è stata consegnata alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il mezzo e la zona circostante. Presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza.