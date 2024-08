Crotone. Scontro tra camion e auto sulla statale 106: un ferito grave

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, intorno alle ore 16:35, una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte del 118 ha allertato e segnalato un incidente stradale sulla statale 106, all'incrocio che porta da Strongoli a Rocca di Neto.

Lo scontro è avvenuto tra un camion autoarticolato ed un'auto, ed ha provocato il grave ferimento del conducente di quest'ultima, che è stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro.

L'intervento dei vigilfuoco, giunti dalla sede di Cirò Marina, è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e della zona circostante. Durante le operazioni la statale 106 è stata chiusa; sul posto per i rilievi anche la Polizia stradale ed il personale Anas per la gestione della viabilità.