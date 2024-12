Sport. Conclusa a Crotone la prima edizione della Hanuman Race

È terminata la prima edizione dell’Hanuman Race, competizione sportiva riservata a tutti gli associati Hanuman Gym che si è svolta presso l'omonimo centro sportivo crotone.

L’iniziativa nasce con l’intento di aggregare, spingere le persone a mettersi in gioco ed a competere prima di tutto con se stessi al solo fine di cercare di superare i propri limiti fisici e mentali. Gli atleti si sono cimentati in prove come il plank, lo squat isometrico in appoggio ed il test della cicogna.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Irene Acera Gomez, frequentante il corso di functional training, che si è distinta per la resistenza e l’equilibrio durante la prova del “test della cicogna” che le ha consentito di acquisire un buon punteggio e distanziare gli avversari.

Al secondo posto si è classificato Giovambattista Cozza, fighter nella disciplina della muay thai, il quale ha dimostrato che la perseveranza e l’impegno ripagano sempre in termini di risultati.

Al terzo posto è arrivato Francesco Adamo che a soli quindici anni è riuscito a distinguersi per coordinazione, equilibrio, resistenza e tanta tanta forza di volontà. Al giovane atleta di MMA lo attende un percorso sportivo ricco di soddisfazioni.

Ricchi i premi per i primi tre classificati che si sono aggiudicati attrezzature tecniche e un periodo gratuito di frequentazione nella sala body building del Centro Sportivo Hanuman Gym.

"La manifestazione è andata bene e contiamo di ripeterla il prossimo anno ma non escludiamo sorprese per l’inizio della prossima estate. L’obiettivo finale che ci poniamo è sempre lo stesso: costruire insieme la versione migliore di noi stessi" ha dichiarato il presidente dell’associazione Antonio Albo.