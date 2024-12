Trovato morto nella sua abitazione a Cirò Marina, indagini in corso: si ipotizza suicidio

I Carabinieri di Cirò Marina sono intervenuti, questo pomeriggio, per quello che sembra essere un caso di suicidio. Attorno alle 16:40 infatti si sarebbe tolto la vita Francesco Carlino, quarantaduenne originario di Cariati ma residente a Cirò Marina, sparandosi un colpo di fucile.

A quanto si apprende dai primi rilievi, l'arma - un fucile calibro .12 - sarebbe clandestina in quanto non dichiarata. Sempre i Carabinieri rendono noto che lo stesso soggetto, nel 2022, aveva già tentato di togliersi la vita, e per questo al momento si segue la drammatica pista del suicidio.

Notizia in aggiornamento