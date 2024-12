Deposito di “botti” sotto casa, sequestrati oltre 700 chili d’artifizi pericolosi

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Proprio alla vigilia di capodanno la Guardia di finanza reggina ha messo a segno un altro colpo contro il mercato di fuochi pirotecnici illegali, sequestrando oltre 674 chilogrammi di artifizi, petardi e bombe carta che erano in vendita senza autorizzazione, alcuni dei quali, privi qualsiasi marcatura e certificazione, risultati particolarmente pericolosi per lo loro potenzialità di deflagrazione.

Le operazioni sono state eseguite dai militari della Compagnia di Palmi che, nell’ambito dei servizi di controllo sul territorio, hanno sono arrivati a due depositi, uno a Varapodio e l’altro a Rizziconi, dove veniva stoccato il materiale esplodente.

In particolare, i prodotti erano detenuti illegalmente in un esercizio commerciale e i un garage annesso ad una abitazione civile, comportando così un grave pericolo per la sicurezza, tenuto conto del loro elevato potenziale.

"Al termine sono state quindi segnalate alla Procura della Repubblica di Palmi quattro persone, due a cui si contesta il commercio abusivo e l’omessa denuncia del materiale esplodente; e altre due, degli acquirenti, accusate di trasporto, senza licenza, degli stessi “botti”.