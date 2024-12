“Più vicini alla cittadinanza”: nasce l’associazione dei farmacisti del crotonese

Oreste Gualtieri

Si chiama Farmacisti per la Collettività, ed è una associazione no profit composta da Farmacisti di Crotone e provincia, riunitisi con l’obiettivo di riaffermare il ruolo della professione, ponendo al centro la salute pubblica e il servizio alla comunità.

A comporre il gruppo, farmacisti con esperienze diverse (titolari, dipendenti, ospedalieri e indipendenti) e da una visione comune: rendere la farmacia un luogo accessibile e accogliente, dove ogni cittadino può trovare risposte ai propri bisogni di salute e un sostegno umano e professionale.

L’impegno è a che il farmacista torni a essere un punto di riferimento per il benessere della popolazione e promuovere una sanità più vicina ai cittadini.

L’obiettivo è quindi quello di promuovere un modello fondato su valori di professionalità, empatia, competenza e rispetto per ogni utente, con un’attenzione particolare alle persone più fragili.

“Intendiamo rafforzare il rapporto di fiducia tra farmacista e paziente, sviluppando iniziative per migliorare la prevenzione e il monitoraggio della salute” afferma il neo eletto presidente dell’associazione, Oreste Gualtieri che ricorda la mission principale: “Promuoviamo la prevenzione e contrastiamo l’uso scorretto dei farmaci. Supportiamo il Progetto Mimosa di Farmaciste Insieme, una campagna per sostenere le donne vittime di violenza domestica”.

Farmacisti per la Collettività si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare al punto SDG 3, che mira a garantire salute e benessere per tutti e a tutte le età.

“Lavoriamo per rendere questo obiettivo concreto, promuovendo iniziative che pongano la persona al centro e garantiscano a ogni cittadino accesso a cure di qualità, prevenzione e supporto nella gestione della salute” prosegue il neo presidente.

L’impegno dell’associazione si concretizza in cinque punti: Valorizzare il ruolo del farmacista come consulente di salute a 360 gradi, in collaborazione con altre figure sanitarie per orientare i pazienti in percorsi di cura personalizzati. Promuovere la formazione continua per rispondere alle nuove sfide del settore e garantire sempre un servizio di qualità alla cittadinanza.

E poi, sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e l’educazione alla salute, con campagne informative su patologie comuni, vaccinazioni, uso consapevole dei farmaci e prevenzione delle malattie croniche; sostenere l’accessibilità ai servizi farmaceutici, specialmente nelle aree periferiche e meno servite, per garantire a tutti i cittadini l’accesso alle cure; e ascoltare le esigenze della comunità e collaborare con le autorità sanitarie locali per costruire un sistema sanitario territoriale più inclusivo e attento ai bisogni reali del territorio.

“Crediamo che il cambiamento si costruisca con il dialogo e la collaborazione. Invitiamo tutti i farmacisti di Crotone e Provincia (ma anche quelli di fuori regione) che condividono i nostri valori a unirsi a noi in questo percorso, per costruire una sanità più inclusiva, moderna e al servizio della collettività. Insieme possiamo fare la differenza, facendo sì che la nostra Professione rappresenti realmente le istanze di tutti i farmacisti e risponda alle sfide di un settore in continua evoluzione” evidenzia ancora Gualtieri

Ad affiancare il presidente, nel Consiglio direttivo, il Vice Presidente Leonardo Achille, il Segretario Angela Trichilo, il Tesoriere Miriam Ciriaco e il Consigliere Benedetta Siciliani.