Crotone, mercatino del primo giovedì spostato al 9 gennaio

Il mercatino di Crotone che si tiene su viale Regina Margherita solitamente ogni primo giovedì del mese, per questo inizio d’anno non si svolgerà nel conseguente giorno del 2 gennaio ma il prossimo di giovedì, ovvero, il 9 di gennaio.

È quanto ha stabilito il dipartimento competente del Comune pitagorico, quello ai Servizi alla Persona, attività produttive e valorizzazione del territorio, motivando la decisione con una serie di problematiche.

Il primo è che il 2 gennaio è ricade nel periodo delle festività natalizie e del capodanno nel quale si registra normalmente un incremento del traffico e della presenza di persone nella città.

Inoltre, secondo il dipartimento sussiste la difficoltà del personale comunale interessato a garantire i presidi necessari per assicurare il regolare svolgimento del mercato.

Infine, la Giunta comunale, con una delibera del 13 dicembre scorso, aveva autorizzato lo svolgimento di un mercato straordinario per il giorno 19 dicembre, per cui quello previsto per il 2 gennaio si sarebbe tenuto a brevissima distanza di tempo da quello precedente. Da qui, dunque, la decisione di differirlo di una settimana.