Calcio a 5 femminile: l’allarme del Lamezia: nuovo palazzetto o partita a rischio!

La T&T Royal Lamezia lancia un grido d’allarme: la sfida decisiva contro l’Audace Verona, in programma domenica 12 gennaio, rischia di non disputarsi a causa della mancanza di un campo adeguato!

La situazione, secondo la compagine, sarebbe addirittura “drammatica”: il PalaSparti, già impegnato, non può ospitare la gara, e ogni alternativa è risultata impraticabile.

Con il regolamento di Serie A di Futsal, che impone la contemporaneità per l’ultima giornata di andata, “siamo senza un campo dove giocare una partita fondamentale per la nostra salvezza” dicono dalla società lametina.

“Abbiamo chiesto l’utilizzo del nuovo palazzetto recentemente consegnato alla Città, ma ci è stato negato. Perché impedire a una squadra, che rappresenta il cuore della comunità, di competere in condizioni dignitose in un momento così critico? Chiediamo al Sindaco e agli organi competenti di intervenire immediatamente” proseguono Royal che puntualizzano: “La T&… merita rispetto e sostegno”.

“Questa non è solo una partita, è una battaglia per la sopravvivenza del nostro team e un simbolo di appartenenza per i tifosi. Invitiamo tutta la comunità a unirsi al nostro appello. Non possiamo permettere che una decisione incomprensibile penalizzi la nostra squadra e i suoi sacrifici. Il futuro si gioca ora, insieme a voi!” concludono.