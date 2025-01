Calcio a 5 femminile: la Royal Team Lamezia esonera Mister Mardente

La T&T Royal Lamezia comunica che, a seguito di una serie di risultati negativi e in un contesto di riflessione e riorganizzazione, il consiglio direttivo ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Gigi Mardente.

La società desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al mister "per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante il suo periodo alla guida della squadra. Siamo consapevoli delle difficoltà affrontate e riconosciamo il contributo che ha dato alla nostra realtà".

"In un momento delicato come questo, la T&T Royal Lamezia è pronta a intraprendere un nuovo percorso volto a rilanciare le proprie ambizioni e a restituire entusiasmo ai nostri tifosi. Ulteriori comunicazioni riguardo alla scelta del nuovo allenatore e sulle strategie future verranno fornite nei prossimi giorni. Invitiamo tutti i tifosi a sostenere la squadra in questo momento di transizione, con la speranza di un futuro migliore", conclude.