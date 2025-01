Maurotti (Coisp): "Plauso alla polizia lametina per il soccorso effettuato

"Desidero esprimere, a nome del sindacato di Polizia Coisp e mio personale, un sentito ringraziamento al Questore Linares per il rinnovato slancio che ha saputo infondere nell’ambiente della Polizia di Stato,nella sua opera di direzione, rinvigorendo le energie positive che guidano ogni giorno il nostro lavoro". E' quanto scrive il segretario provinciale del Coisp di Catanzaro, Raffaele Maurotti.

"Un plauso speciale - continua la nota - va al dottor Antonio Turi, primo dirigente della Polizia e autorità locale di pubblica sicurezza a Lamezia Terme, per la sapiente, efficace e professionale direzione delle complesse operazioni di soccorso unitamente ai vigili del fuoco ,alle altre forze di protezione civile e al 118, che hanno portato al ritrovamento del signor Gennaro Mendicino, disperso nella notte in seguito a un incidente stradale nelle impervie vallate di Conflenti.

La straordinaria capacità di coordinamento del dottor Turi, unita alla determinazione e al sacrificio dei suoi poliziotti in sinergia con le altre forze in campo, ha reso possibile il salvataggio di un uomo la cui vita era in grave pericolo.

In un’operazione che sembrava una corsa contro il tempo,dove i poliziotti del Commissariato di Lamezia Terme, guidati dal loro dirigente, hanno dimostrato ancora una volta cosa significhi onorare la divisa che indossano. Ogni energia è stata spesa per individuare e trarre in salvo il signor Mendicino, a cui va il nostro augurio di una pronta guarigione.

Questa vicenda rappresenta l’ennesima prova dell’efficienza e dell’alto valore morale della Polizia di Stato, un’istituzione nella quale i cittadini onesti possono riporre la loro fiducia incondizionata. La Polizia, baluardo di nobili valori e difesa dei più deboli, si conferma ancora una volta un punto di riferimento irrinunciabile per la società civile.

Alla luce di quanto accaduto, chiediamo rispettosamente al signor Questore di valutare l’opportunità di attribuire adeguati riconoscimenti premiali al dottor Antonio Turi e ai suoi poliziotti, il cui operato encomiabile merita tutta la nostra stima e gratitudine.

Il Coisp sarà sempre al fianco dei poliziotti che, con impegno e dedizione, rappresentano il volto migliore della nostra istituzione, sostenendo e valorizzando ogni azione che, come questa, onora il nostro giuramento e rafforza il legame tra la Polizia di Stato e i cittadini".