In giro in auto con 125 dosi di hashish: in manette giovane incensurato

È stato fermato per un normale controllo stradale, e come spesso accade ha attirato l'attenzione dei Carabinieri per via di un evidente nervosismo.

Succede per le strade del centro storico di Corigliano, dove nei giorni scorsi i militari hanno tratto in arresto un giovane del posto, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L'atteggiamento dell'uomo ha spinto i carabinieri a svolgere dei controlli più approfonditi su di lui e sul veicolo su cui viaggiava. Proprio all'interno della macchina, abilmente nascoste, sono state rinvenute 125 dosi di hashish già pronte per la vendita assieme a due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Trovata anche una somma di denaro il cui possesso non è stato giustificato dal ragazzo, e che quindi è stata associata all'attività illecita. Il tutto è stato sequestrato mentre per il giovane, tratto in arresto, sono stati disposti i domiciliari presso la sua abitazione.