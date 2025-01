Ritrovata a Stefanaconi un’auto rubata a Bolzano: indagini in corso

Una Seat Ibiza rubata nel luglio del 2023 a Bolzano è stata rinvenuta dai Carabinieri a Stefanaconi, nel vibonese. Al mezzo erano state sostiuite le targhe, a loro volta rubate ad altro veicolo sempre in Trentino Alto Adige.

A seguito dei rilievi tecnici, si cerca ora di individuare chi disponesse del mezzo in Calabria, mentre l'auto sarà restituita al legittimo proprietario. Non si esclude che l'auto possa essere stata rubata da un gruppo dedito ai furti di questo tipo, motivo per il quale sono in corso ulteriori accertamenti sul territorio.