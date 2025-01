Incidente in campagna nel cosentino, 63enne muore schiacciato dal trattore

Un trattore ribaltato (Foto di repertorio)

Tragedia a Roggiano Gravina, nel cosentino, dove un sessantatreenne è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava in campagna.

A quanto si apprende, l'uomo - originario del posto ma residente da anni all'estero - era rientrato in paese per un breve periodo, ed aveva deciso di svolgere alcune attività in un fondo di sua proprietà.

Purtroppo, mente si trovava a bordo del trattore, in una zona particolarmente scoscesa, avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è così ribaltato finendo per schiacciarlo.

Le urla della vittima hanno allertato i vicini che hanno così chiamato i soccorsi permettendo un ricovero d'urgenza nell'ospedale di Cosenza. Purtroppo, questo pomeriggio la vittima è spirata a causa delle gravi lesioni riportate.