Basket, Serie B. Alla Sintegra Rende il buon gioco non basta, sconfitta a Messina

Pierpaolo Carbone

Non riesce a portare a casa i punti necessari, la Sintegra Rende. Perde, a Messina, per 63 a 54. Il commento, a fine gara, di coach Pierpaolo Carbone sintetizza appieno il match: “Partita viva ma hanno inciso negativamente alcuni fattori. Quali? Espulso Simone Ginefra, prima per fallo sportivo e poi fallo tecnico ma, possiamo tranquillamente dire, che è stata una svista enorme e tutto ciò non ci può stare in una partita di serie B. È uno schiaffo all'impegno ed al sacrificio della società”, ammette il tecnico.

“Inoltre da annotare che nella gara sono stati sanzionati a nostro carico ben tre falli tecnici ai giocatori ed uno al dirigente al tavolo, decisioni affrettate che forse in qualche caso con maggior buon senso, si potevano evitare…”, aggiunge.

Entrando, poi, nel merito della partita, il coach spiega che si è giocato “con una squadra che non si trova per caso al quinto posto”. Impegno quindi difficile cui non possono sottrarsi “i complimenti al coach del Messina”.

Poi, l'attacco e le parole forti nei confronti della classe arbitrale in generale: “in Sicilia ed in Campania si difende la propria territorialità, in Calabria non è così”.

Infine gli aspetti tecnici. “La squadra? Senza il capitano, arrivare a meno 2 significa che si è avuta una grande reazione e si ha un grande carattere. Siamo passati a zona e lì il Messina ha faticato. Peccato per la serata negativa al tiro. Una buona gara, ad ogni modo, siamo pronti ad affrontare l'ultimo scorcio di campionato che ci serve, soprattutto, in ottica seconda fase”.

IL TABELLINO

School Messina-Sintegra Rende 63-54

School Messina: Guduric 2, Mollica, Di Dio 20, Miaffo 16, Tartaglia 8, Caruso 2, Busco 7, Incremona ne, Diakhate ne, Janic 4, Yeyap 4. All. Pippo Sidoti

Sintegra Rende: Gatta 7, Donnici ne, Beyrne Gomez 7, Lucadamo 2, Ginefra, Ballati 12, Diouf 9, Baquero 9, Guido 3, De Angelis 5. All. Pierpaolo Carbone

Arbitri: Francesco Giunta di Ragusa e Arturo Tartamella di Trapani

Note: parziali 21-14 1°Q; 16-16 2°Q (37-30); 13-16 3°Q (50-46); 13-8 4°Q (63-54).