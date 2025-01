Sinergia tra Universita’ Mediterranea Dipartimento di Agraria e Arpacal

Il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, hanno formalizzato, nella sede del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria, l'avvio di un significativo accordo attuativo per la formazione di nuovi laureati in Scienze biologiche per l'ambiente.

Grazie alla sinergia dei due enti, rappresentati dal Direttore del Dipartimento di Agraria, Marco Poiana e dal Commissario straordinario dell'Arpacal, Michelangelo Iannone, gli studenti del Corso di Laurea Interateneo tra “Mediterranea” di Reggio Calabria e "Magna Græcia" di Catanzaro in Scienze biologiche per l'ambiente della Mediterranea, potranno avvalersi, a partire dalle prossime settimane, di percorsi formativi all'interno del Corso interateneo di "Tossicologia generale ed ecologia".

Tali corsi verranno svolti nei laboratori del Dipartimento provinciale Arpacal avvalendosi del personale tecnico dell’agenzia, come figure tutor di qualificata esperienza, in modo da favorire lo sviluppo di competenze specifiche per lo studio e la ricerca dei parametri biologici, tossicologici, chimici e fisici sulle matrici ambientali.

Questo accordo si colloca nel percorso di rinnovamento dell’offerta didattica che il Dipartimento di Agraria sta attuando anche negli attuali tre percorsi tradizionali che si sviluppano nelle lauree triennali e magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Forestali ed Ambientali che a breve verranno presentati per l’Anno Accademico 2025/26.