Pericolosità sociale e precedenti penali: emessi 3 daspo nel vibonese

La Questura di Vibo Valentia ha emesso tre daspo fuori contesto a carico di altrettante persone ritenute particolarmente pericolose per la sicurezza pubblica per via di specifici precedenti penali, ed alle quali è stata disposta l'interdizione dalle manifestazioni sportive e dai luoghi dove si svolgono.

Nel primo caso, si tratta di un soggetto già destinatario di un avviso orale e sottoposto alla sorveglianza speciale per due anni. Con diversi precedenti a suo carico - per lesioni personali, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale - passati in giudicato, è stato sottopsoto ad un daspo della durata di 3 anni.

Gli altri due casi invece riguardano: un soggetto già destinatario di avviso orale e di provvedimenti per tentata estorsione e danneggiamento ed un altra persona recentemente sorpresa a frequentare soggetti con precedenti penali in maniera assidua. Per entrambi è stato disposto un daspo della durata di 2 anni.

Tale tipologia di daspo (noto come "fuori contesto") riguarda i soggetti che, negli ultimi cinque, si sono resi protagonisti di una specifica serie di reati anche al di fuori delle manifestazioni sportive.