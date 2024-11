Tifo violento, la Questura di Vibo Valentia emette due daspo

Due provvedimenti di Daspo sono stati emessi, a carico di altrettanti soggetti, dalla Questura di Vibo Valentia a seguito della partita del 29 settembre scorso tra la U.S. Vibonese e l'F.C. Pompei, del campionato di Serie D.

Nel primo caso, sarebbe stato individuato un tifoso che, nel corso del secondo tempo della partita, avrebbe acceso un fumogeno tra gli spalti. Identificato nell'immediato - si tratterebbe di un tifoso della squadra locale - tramite l'impianto di videosorveglianza interno e raggiunto dagli agenti, è stato sottoposto a daspo per la durata di 1 anno.

Discorso diverso invece per un altro uomo, fermato per un controllo stradale, è stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti e di un tubo in ferro lungo 60 centimetri, il tutto occultato in un bagaglio. Per lui è stato disposto un "daspo fuori contesto", in quanto contestato al di fuori dello stadio, per la durata di 2 anni.