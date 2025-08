Potenziati i controlli nel vibonese: raffica di provvedimenti del Questore

Decine di controlli mirati sono stati portati a termine dagli agenti della Polizia in tutta la provincia di Vibo Valentia, attenzionata, nel mese di luglio, da un potenziamento dei controlli nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, al fine di evitare e contrastare ulteriori reati.

Emessi 7 daspo per violenze collegate allo sport (ed al contesto calcistico in particolare), ma anche 5 daspo fuori contesto in materia di stupefacenti, armi, delitti contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione. Disposti anche 3 divieti di ritorno (tutti della durata di 3 anni): due soggetti, arrestati per furto in concorso, sono stati allontanati da Tropea, mentre un altro soggetto è stato allontanato da Vibo Valentia per aver violato il divieto di avvicinamento cui era sottoposto.

Ma non solo: emessi anche 12 avvisi orali di cui uno agravato. Quest'ultimo riguarda un soggetto sorpreso alla guida di un veicolo rubato, che avrebbe poi tentato una lunga fuga (per oltre 45 chilometri) dopo essere stato fermato a Soverato. Emessi anche 2 ammonimenti ed avanzata anche una proposta di sorveglianza speciale per un soggetto, già gravato da daspo e denunciato a piede libero per detenzione di esplosivi e ricettazione.