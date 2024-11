Controlli nel vibonese, emessi avvisi orali e provvedimenti di rimpatrio

Proseguono i controlli del territorio da parte degli agenti di Polizia, impegnati, come disposto dalla Questura di Vibo Valentia, in una serie di verifiche volte a tutelare la collettività e la sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi gli agenti hanno notificato 3 avvisi orali e 2 provvedimenti di rimpatrio con divieto di ritorno, a carico di diversi soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Nello specifico, due dei provvedimenti emessi hanno riguardato due uomini segnalati da cittadini in quanto notati aggirarsi attorno a edifici di una via di questo centro. Allertate immediatamente le volanti della Questura e sottoposti a controllo di polizia, gli stessi non sono stati in grado di fornire agli operatori un valido motivo circa la loro presenza in una zona residenziale di Vibo Valentia, in passato teatro di diversi furti in abitazione. Atteso, inoltre, che su entrambi gravavano, rispettivamente, condanna per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato emesso nei loro confronti il provvedimento in questione, con il quale gli stessi sono stati allontanati dal comune di Vibo Valentia con divieto di farvi rientro per due anni.

Sempre nell’ambito delle attività volte a prevenire la commissione di reati, il Questore ha inoltre emesso tre avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti gravati da precedenti penali e di polizia che, valutati attentamente dalla Divisione Anticrimine, hanno presentato elementi idonei ad evidenziarne la pericolosità sociale, motivo per il quale sono stati ammoniti a modificare le proprie condotte e cambiare stile di vita.