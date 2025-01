Casa. Esigenze e politiche abitative, esperti a confronto su social e senior housing

Sarà Maurizio Pezzetta, Vice presidente Vicario di Fimaa Italia, la più grande Associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con oltre 14mila imprese associate, per un totale di oltre 45 mila addetti, ad intervenire ai lavori del Convegno con al centro il 3° rapporto Federproprietà-Censis dal titolo «Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: la casa possibile».

L’evento si terrà domani, martedì 21 gennaio, a Catanzaro, alle 16.30 nel Salone delle conferenze della Camera di Commercio. Pezzetta, per Fimaa Italia, è stato tra i protagonisti della corrispondente presentazione del Rapporto svoltasi a Roma lo scorso 13 dicembre in collaborazione con Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), e Locare.

Un mese fa, insieme a Giovanni Bardanzellu, Presidente di Federproprietà, si sono registrati anche gli interventi di Maurizio Gasparri, Capogruppo Fi Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami, Capogruppo FdI Camera dei Deputati, Chiara Braga, Capogruppo Pd Camera dei Deputati, Filippo Catena, Responsabile Fondi Abitare Sociale Cdp Real Asset Sgr, Giorgio De Rita, Segretario Generale Censis, Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati, Andrea Napoli, Amministratore delegato di Locare, Stefano Patuanelli, Capogruppo M5s Senato della Repubblica, Riccardo Pedrizzi, Responsabile Dipartimento Economia e Finanze Federproprietà e Monica Guerzoni, Giornalista Corriere della Sera.

Ai lavori, relazionati da Francesco Granato per Federproprietà Nazionale, che riserveranno ampio spazio ai temi come la sanatoria per lievi difformità, i costi per l’efficientamento energetico delle abitazioni, la necessità di favorire l’accesso alla locazione ai cittadini di fascia reddituale intermedia non ricompresi nell’edilizia popolare (social housing) e, infine, al senior housing come modello abitativo per una società che invecchia, ha assicurato la propria presenza il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa.