Cani legati a una catena in ferro e senza microchip, multati i proprietari

I Carabinieri di Decollatura, nel catanzarese, hanno eseguito una serie di controlli per accertare se alcuni cittadini tenessero in modo corretto gli animali domestici, più in particolare i cani di grossa taglia. È così che cinque di queste persone si sono viste elevare multe per un ammontare complessivo di 1.100 euro.

Sotto la lente dei militari sono finiti i proprietari di un pastore tedesco e di quattro meticci di grossa taglia che li detenevano senza averne richiesto l’iscrizione all’anagrafe canina e senza avergli fatto apporre il microchip identificativo, che è obbligatorio.

Gli animali, tra l’altro, erano tenuti legati a delle catene in ferro che gli impedivano di allontanarsi ma anche di compiere i movimenti naturali, una pratica che è notoriamente vietata da una Legge Regionale della Calabria (la 45 del 2023).

I carabinieri colgono quindi l’occasione per ricordare che tutti i proprietari di cani hanno l’obbligo di iscriverli all’anagrafe canina presso gli uffici dell’Asp di competenza, così come di applicargli il microchip (presso gli ambulatori veterinari abilitati) e di comunicare l’eventuale variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento o la morte dell’animale.

Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato l’utilizzo di strumenti di coercizione come i collari a strozzo o elettrici, l’impiego di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre e lotterie, l’utilizzo degli stessi nelle pratiche di accattonaggio o in attività che ne comportino sofferenze fisiche. Le sanzioni previste vanno da un minimo di 150 ad un massimo di 3 mila euro.

Senza dimenticare, poi, che i proprietari e di detentori di cani hanno responsabilità civili e penali per gli eventuali danni causati dai loro animali.