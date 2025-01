Morano. Corsi gratuiti di restauro ed ospitalità, iscrizioni aperte fino al 28 febbraio

Il Comune di Morano annuncia l’avvio dei percorsi formativi nell’ambito del progetto “Ri_abitare Morano”, finanziato dal PNRR (M1C3 Intervento 2.1 - Attrattività dei Borghi Storici).

Le lezioni inizieranno il prossimo 14 marzo e offriranno ai partecipanti un’occasione per accrescere competenze nei settori del Restauro e Valorizzazione dei Beni Storici e Culturali nonché nel comparto Ospitalità Turistica. Inoltre, in virtù del grande interesse suscitato, il termine ultimo per formalizzare le preadesioni è prorogato al 28 febbraio.

I corsi, completamente gratuiti, sono rivolti a cittadini, studenti, artigiani, imprenditori e turisti interessati ad approfondire conoscenze capaci di rendere il borgo ancora più attrattivo e accogliente.

Le sessioni di studio saranno differenziate per fasce di età e per motivazioni personali, garantendo un cammino di apprendimento mirato e immersivo.

Il tutto si svolgerà nel cuore dell’abitato antico, dove storia, arte, paesaggio si intrecciano e sostengono reciprocamente, mostrando il volto bello e autentico dell’identità e delle radici popolari. Una straordinaria opportunità per riscoprire, valorizzare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale del posto.

Per partecipare è sufficiente iscriversi ai seguenti link, - per la scuola di restauro su https://riabitaremorano.org/interventi/progetto_scuola_restauro/; per quella di ospitalità, invece, su, https://riabitaremorano.org/interventi/progetto_scuola_ospitalita/. A breve saranno resi noti il calendario e i dettagli della programmazione.