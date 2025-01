Al Circolo Arci di Crotone si parla di Francesco Misiano, tra cinema e rivoluzione

Gli appassionati di storia, cinema e cultura non possono perdere questo evento organizzato dal Circolo Arci di Crotone "Gli Spalatori di Nuvole", in collaborazione con la Cineteca della Calabria, che presenta il volume "Francesco Misiano: Cinema e Rivoluzione", curato da Eugenio Attanasio.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 gennaio, alle ore 17.30, nella sede del circolo in via Francesco Cilea 11/bis, a Crotone.

Francesco Misiano, figura di spicco tra politica e settima arte, ha saputo coniugare l’impegno politico con una rivoluzione culturale che ha attraversato l’Europa.

Deputato socialista e poi comunista, è ricordato anche come promotore del cinema sovietico, contribuendo alla distribuzione di capolavori come 'La corazzata Potemkin".

Il volume, già presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla City University of New York, rappresenta un fondamentale contributo per riscoprire questa figura straordinaria.

Arricchito da documenti inediti e preziose ricerche iconografiche, testimonia l’impegno della Cineteca della Calabria nel recupero della memoria storica e culturale di Misiano.

Durante la serata, interverranno il regista Eugenio Attanasio, presidente della Cineteca della Calabria, Domenico Levato, il giornalista Luigi Stanizzi, l'intellettuale Gaetano Leonardi e il prof. Demetrio Iannone, che guideranno il pubblico in un viaggio tra storia, politica e cinema.

L’evento si propone come un’occasione per approfondire il legame tra cultura e impegno sociale, celebrando l’eredità di un uomo che ha segnato la cultura europea del Novecento.

Un dialogo aperto che promette di emozionare e coinvolgere tutti i presenti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il Circolo Arci "Gli Spalatori di Nuvole" tramite i canali social. Ingresso riservato ai soci Arci.